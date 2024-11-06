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Lüleburgaz'da Yangın: 7 Dekar Buğday Alanı Zarar Gördü

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında 7 dekar buğday ekili alan zarar gördü. Yangın sırasında bir kaplumbağa ve kirpi kurtarıldı. Tarla sahibi, son hasat sezonunda iletişim kuramadığı için tarlasını hasat ettiremediğini belirtti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 7 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Yıldırım Mahallesi'nde İnanç Tokatlı'ya ait buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangında bir kaplumbağa ve kirpi alevlerin içinden vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürülen yangında 7 dekar buğday ekili alan zarar gördü.

Tarla sahibi Tokatlı, gazetecilere, hasat sezonunda biçerdöver operatörleriyle iletişime geçemediğinden tarlasını hasat ettiremediğini, yangında ürünün heba olduğunu söyledi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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