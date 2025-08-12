Lüleburgaz'da Yangın: 20 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayan yangında 20 küçükbaş hayvan telef oldu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yakındaki bir ahıra sıçradı ve ahır kullanılamaz hale geldi.

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp, ahıra sıçrayan yangında 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Ceylanköy'de meydana geldi. Köy yolu üzerindeki otluk alanda, çıkış nedeni bilinmeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yakındaki ahıra sıçradı. İhbarla bölgeye gelen Lüleburgaz ve Pınarhisar Belediyeleri'ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Köylülerin de yardımıyla kontrol altına alınan yangında, ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki 11 kuzu, 6 koyun ve 2 koç yanarak, 1 kuzu da yoğun dumandan etkilenerek telef oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber – Kamera: Hamza DALGIÇ / LÜLEBURGAZ (Kırklareli),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı

Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler

Babasının cesedini bidonla çöplüğe atan evlattan kan donduran sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.