Lüleburgaz'da Yangın: 20 Küçükbaş Hayvan Telef Oldu

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp, ahıra sıçrayan yangında 20 küçükbaş hayvan telef oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Ceylanköy'de meydana geldi. Köy yolu üzerindeki otluk alanda, çıkış nedeni bilinmeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek yakındaki ahıra sıçradı. İhbarla bölgeye gelen Lüleburgaz ve Pınarhisar Belediyeleri'ne bağlı itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Köylülerin de yardımıyla kontrol altına alınan yangında, ahır kullanılamaz hale geldi. Ahırdaki 11 kuzu, 6 koyun ve 2 koç yanarak, 1 kuzu da yoğun dumandan etkilenerek telef oldu.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber – Kamera: Hamza DALGIÇ / LÜLEBURGAZ (Kırklareli),