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Lüleburgaz'da Yanarak Ölü Bulunan Kişi İçin İnceleme Başlatıldı

16 Aralık 2023 16:04 Güncelleme: 16:06 Abone Ol

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişi evinde yanmış halde ölü bulundu. Evde yapılan incelemelerde elektrikli battaniye olduğu tespit edildi.