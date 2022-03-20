Lüleburgaz'da yanan ev kullanılamaz hale geldi

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz ilçesinde bir evde çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Güneş Mahallesi'nde Vahdet Meşe'ye ait tek katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden dumanlar çıktığını fark eden vatandaşlar, durumu Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

Ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.