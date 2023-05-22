Lüleburgaz'da yanan ahşap ev kullanılmaz hale geldi

Lüleburgaz ilçesinde ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Seyitler Köyü'nde Şenol Uzun'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın söndürüldü.

Ahşap ev kullanılmaz hale geldi.