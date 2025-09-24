Lüleburgaz'da Uyuşturucu Ticareti İddiasıyla Bir Zanlı Tutuklandı
Lüleburgaz'da yapılan uyuşturucu operasyonunda A.M. isimli zanlının evinde ve aracında yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı adliyeye sevk edilerek tutuklandı.
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda şüpheli A.M'nin evinde ve aracında arama yapıldı.
Aramada, uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel