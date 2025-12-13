Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı
Lüleburgaz ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen B.S. isimli şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandı. Operasyon sırasında evinde ve aracında yapılan aramalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyonda şüpheli B.S'nin evinde ve aracında arama yapıldı.
Aramada, bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel