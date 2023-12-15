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Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

15 Aralık 2023 09:51 Güncelleme: 09:52 Abone Ol

Lüleburgaz ilçesinde özel harekat polisleri ve dron desteğinde, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik denetim yapıldı. Denetimde uyuşturucu madde ile yakalanan 6 şüpheli ile aranma kaydı bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.