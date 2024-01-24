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Lüleburgaz'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, para ve değerli eşyalar ele geçirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen 3 adreslere operasyon düzenlendi.

Yapılan aramalarda 26 uyuşturucu hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 153 bin 355 Türk lirası, 89 çeyrek altın, 4 bilezik, 3 büyük altın, 3 Cumhuriyet altını, 20 gram altın, 2 bileklik, 23 sikke ile künye ele geçirildi.

Olayla ilgili A.S, K.S. ve E.S. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı Cumhuriyet Kırklareli Lüleburgaz Güvenlik Suç Hukuk Güncel Haberler

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