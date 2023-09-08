Lüleburgaz'da uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda uyuşturucu madde, silah ve para ele geçirildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesindeki çalışma kapsamında 13 ev ve iş yerine operasyon düzenledi.
Adreslerde 2,42 gram sentetik uyuşturucu, 28,35 gram esrar, 8 tabanca, 2 av tüfeği, 90 tabanca fişeği, 3 hassas terazi, 3 bıçak, 2 makas ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 30 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 14 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel