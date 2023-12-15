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Lüleburgaz'da üreticilere çiğ süt desteklemesi hakkında bilgilendirme yapıldı

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Lüleburgaz ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca tarafından düzenlenen programda üreticilere çiğ süt desteklemeleri hakkında bilgi verildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın üreticilere sağladığı desteklerin önemine değinildi.

Lüleburgaz ilçesinde üreticiler çiğ süt desteklemesi hakkında bilgilendirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü binasında düzenlenen programda üreticilere desteklemeler hakkında bilgi verdi.

Üreticilerin desteklemelerden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için toplantılar düzenlediklerini ifade eden Karaca, Tarım ve Orman Bakanlığının üreticilere çok ciddi destekler sağladığını kaydetti.

Programa Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce de katıldı.

Kesimoğlu, incelemede bulundu

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, kentte beklenen kuvvetli yağış için alınan tedbirleri inceledi.

Kesimoğlu, şantiye alanındaki araçların son durumunu kontrol edip, alınan tedbirler hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kuvvetli yağışa karşı tüm tedbirlerin alındığını ifade eden Kesimoğlu, tüm dünyanın iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Tüm personelin görev başında olduğunu vurgulayan Kesimoğlu, "Şehrimizi iyi tanıyoruz. Olası bir sel felaketinde nelerin yaşanabileceğini biliyoruz ve önlemlerimizi alıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Lüleburgaz Tarım Doğal Afet Ekonomi Güncel Haberler

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