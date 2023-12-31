Lüleburgaz'da traktörle elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Lüleburgaz'da meydana gelen kazada, traktör ile elektrikli bisiklet çarpıştı ve bir kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı bisiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Lüleburgaz'da traktörle elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
M.E. yönetimindeki 59 NC 790 plakalı traktör, Sakızköy yolunda S.A. idaresindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan bisiklet sürücüsü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.