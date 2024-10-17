Lüleburgaz'da Traktör Yangını: İtfaiye Ekipleri Müdahale Etti
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde Ovacık köyünde tarla çalışmaları sırasında bir traktörde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangın sonucu traktör kullanılmaz hale geldi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki traktörde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Ovacık köyünde İ.C. traktörü ile tarlada çalışma yaparken traktörün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Köyde yaşayanlar su tankerleriyle yangını söndüremeyince itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında traktör kullanılmaz hale geldi.