Lüleburgaz'da Traktör Römorkuna Çarpan Otomobilde Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, park halindeki traktör römorkuna çarpan otomobilde bulunan kişi öldü, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılırken, otomobilde bulunan kişi hayatını kaybetti.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, park halindeki traktör römorkuna çarpan otomobilde bulunan kişi öldü, sürücü yaralandı.
Ali A. yönetimindeki 39 SF 709 plakalı otomobil, Durak Mahallesi'nde traktörün römorkuna çarptı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
Sağlık ekipleri otomobilde bulunan Necmiye Akmeriç'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelmelerinin ardından Akmeriç'in cenazesi Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.