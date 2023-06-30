Lüleburgaz'da traktör kazası: Bir çocuk hayatını kaybetti
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Traktörün devrilmesi sonucu çocuk traktörün altında sıkıştı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu bir çocuk öldü.
Çiftlikköy köyünde 14 yaşındaki Kuzey E. yönetimindeki traktör, tarlaya gittiği sırada devrildi. Kazada Kuzey E. traktörün altında sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekipleri, Kuzey E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kuzey E'nin cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel