Lüleburgaz'da traktör kazası: Bir çocuk hayatını kaybetti

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti. Traktörün devrilmesi sonucu çocuk traktörün altında sıkıştı ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hayatını kaybettiği belirlendi.