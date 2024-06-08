Lüleburgaz'da trafik denetimlerinde 281 araç sürücüsüne ceza uygulandı
Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, denetimlerde ehliyet, araç muayenesi, takograf, kask, alkol, emniyet kemeri ve radar denetimlerinde hız kontrolünde bulundu. Denetimlerde 281 araç sürücüsüne ceza kesildi.
Lüleburgaz'da trafik denetimlerinde 281 araç sürücüsüne ceza uygulandı.
Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, denetimlerde ehliyet, araç muayenesi, takograf, kask, alkol, emniyet kemeri ve radar denetimlerinde hız kontrolünde bulundu.
Denetimlerde 281 araç sürücüsüne ceza kesildi.