Lüleburgaz'da trafik denetimlerinde 120 sürücüye ceza uygulandı
Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ehliyet, araç muayenesi, takograf, kask, alkol, emniyet kemeri ve radar denetimlerinde hız kontrolü yaparak 215 otomobil ve motosiklet sürücüsünü kontrol etti. Denetimlerde 120 sürücüye kusurlarından dolayı ceza uygulandı.
Lüleburgaz'da trafik denetimlerinde 120 sürücüye ceza uygulandı.
Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, trafik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, denetimlerde ehliyet, araç muayenesi, takograf, kask, alkol, emniyet kemeri ve radar denetimlerinde hız kontrolünde bulundu.
Denetimlerde 215 otomobil ve motosiklet sürücüsü kontrol edilirken, 120'sine kusurlarından dolayı ceza uygulandı.