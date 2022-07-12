Lüleburgaz'da trafik denetimleri sürüyor Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, "Bayram yolunda her şey yolunda" sloganıyla yürütülen trafik denetimine katıldı. Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, "Bayram yolunda her şey yolunda" sloganıyla yürütülen trafik denetimine katıldı. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafikte artış yaşanırken, Lüleburgaz Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri de denetimlerini arttırdı. Kent girişinde oluşturulan asayiş kontrol noktasında yolcu taşımacılığı yapan araçlar denetlendi. Denetimlere motosikletli polis timleri de destek verdi. Kaymakam Yüce, denetimlerde sürücülere trafik kurallarını hatırlattı. Denetlenen araçların şoför ve yolcuları ile sohbet eden Yüce, sürücülere trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları konusunda uyarıda bulundu. Denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal da katıldı. AA / Çınar Türkmen - Güncel Kurban Bayramı Salih Yüce Lüleburgaz Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Lüleburgaz'da trafik denetimleri sürüyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.