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Lüleburgaz'da Toplu Taşımada 'Kent Kart' Dönemi Başlıyor

Lüleburgaz'da Toplu Taşımada 'Kent Kart' Dönemi Başlıyor
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Lüleburgaz'da, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren toplu taşıma araçlarında 'kent kart' uygulaması devreye girecek. Yeni sistemle nakit ödemeler sona erecek ve vatandaşlar avantajlı fiyatlarla ulaşım hizmeti alacak.

Lüleburgaz ilçesinde toplu taşıma araçlarında "kent kart" uygulamasına başlayacak.

Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli, yaptığı yazılı açıklamada, "kent kart" uygulamasının 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağını belirtti.

Yeni ödeme yönteminin hem fiziki kart, hem de cep telefonu mobil uygulamasından QR kodu ile yapılabileceğini aktaran Gerenli, ayrıca banka ya da kredi kartıyla da ödemenin gerçekleştirilebileceğini kaydetti.

Lüleburgaz Kent İçi Yolcu Erişimi Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifine bağlı tüm minibüslerde yeni uygulama sayesinde nakit ödemelerin sona ereceğini bildiren Gerenli, "kent kart" uygulamasının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Kart kullanan vatandaşların sivil ve öğrenci tarifelerinde avantajlı fiyatlardan faydalanacağı belirten Gerenli, kent kart kullanım tarifesinin sivil 20 lira, öğrenci 17 lira, banka ya da kredi kartı ile ulaşım ücretinin ise 30 lira olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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