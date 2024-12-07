Üye Girişi
Haberler
Suriye'de muhalifler bir kenti daha ele geçirdi, Şam'a 20 kilometre kaldı

Suriye'de muhalifler Şam'a dayandı

 Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı

 Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var
Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi

Lüleburgaz'da Tırla Çarpışan Otomobildeki Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı

Lüleburgaz'da Tırla Çarpışan Otomobildeki Kaza: 1 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobil ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ölen kişinin kimliğini belirledi ve yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şükrü Mutlu yönetimindeki 39 SS 746 plakalı otomobil, Turgutbey köyü yakınlarında, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 ALG 131 plakalı tırla çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobildeki Hamdiye Mutlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Mutlu'nun cenazesi, incelemenin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaralanan otomobil sürücüsü de aynı hastanede tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
img

Mehmet Aslan babasının tek vasiyetini açıkladı
img

İnternetten 100 liraya matkap aldı: Paketten çıkanı görünce kendini böyle teselli etti
img

1 Ocak'tan itibaren başlıyor! Elektrik faturalarında pazarlık dönemi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı? Discord açıldı mı 7-8 Aralık?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.