Lüleburgaz'da Tehlikeli Yolculuk: Kamyonun Saman Yükü Sallanıyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kasasının iki katı yüksekliğinde saman taşıyan kamyonun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı. Kamyonun saman balyalarını kasasına sabitlemediği ve sallanarak trafikte gittiği anlar diğer sürücüleri korkuttu.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kasasının iki katı yüksekliğinde saman taşıyan kamyonun tehlikeli yolculuğu cep telefonu kameralarına yansıdı.

Lüleburgaz'da alabileceğinden çok fazla yük alan kamyonun saman balyalarını kasasına sabitlemediği ve sallanarak trafikte gittiği anlar diğer sürücüleri korkuttu. O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülendi. - KIRKLARELİ