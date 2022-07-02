Lüleburgaz'da tarlasındaki anızı yaktığı iddia edilen kişiye para cezası uygulandı - Haberler

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Lüleburgaz'da tarlasındaki anızı yaktığı iddia edilen kişiye para cezası uygulandı

AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Lüleburgaz'da tarlasındaki anızı yaktığı iddia edilen kişiye para cezası uygulandı

Lüleburgaz ilçesinde hasadın ardından tarlasındaki anızı yaktığı iddia edilen kişiye para cezası verildi.

Lüleburgaz ilçesinde hasadın ardından tarlasındaki anızı yaktığı iddia edilen kişiye para cezası verildi.

Alınan bilgiye göre, Emirali köyünde Ö.F.Y'ye ait tarlada anız yangını olduğu ihbarını değerlendiren Lüleburgaz Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Anızı bilinçli yaktığı iddia edilen Ö.F.Y'ye jandarma ekipleri para cezası uyguladı.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

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