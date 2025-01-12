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Lüleburgaz'da Tarım Ürünleri Fiyat Denetimi Yapıldı

Lüleburgaz'da Tarım Ürünleri Fiyat Denetimi Yapıldı
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Lüleburgaz'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, tarım ürünlerinin piyasa fiyatlarını denetleyerek, alış ve satış fiyatlarını kontrol etti.

Lüleburgaz ilçesinde tarım ürünlerinin fiyatları denetlendi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Ürünleri Fiyat İzleme Sistemi (TÜFİS) modülüne ilişkin marketlerde denetimde bulundu.

Piyasa fiyatlarının üreticiden tüketiciye kadar takibinin yapılması ve tarım ürünlerinde istikrarlı arz ve fiyat oluşumunun desteklenerek takibinin yapılması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, satışı yapılan tarımsal ürünlerin fiyat etiketleri kontrol edilerek, alış ve satış fiyatları incelendi.

Ekipler, ürünlerin satış fiyatlarını TÜFİS'e kaydetti.

Kaynak: AA / Ufuk Ertop - Güncel
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