Lüleburgaz'da Süt İşletmesi Güneş Enerjisiyle Maliyetleri Düşürüyor

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde faaliyet gösteren süt işletmesi, elektriğini Tarım ve Orman Bakanlığı desteğiyle kurduğu güneş enerji santralinden karşılayarak üretim maliyetini azaltıyor.

Günlük 16 ton süt üretimi yapılan işletmede, 2023 yılında tesisin çatısına 846 panelden oluşan güneş enerji sistemi (GES) kuruldu. Kurulumun yüzde 50'si hibe desteğiyle gerçekleşti.

Elektrik enerjisinin tamamını güneşten karşılayan işletme, girdi maliyetini de düşürdü.

"Bu, faydalandığımız hibeler içinde en kıymetli olanıydı"

İşletme Müdürü Tolga Görmüş, AA muhabirine, artan enerji maliyetlerine karşı yenilenebilir enerjiye yöneldiklerini söyledi.

Paneller sayesinde elektrik ihtiyaçlarının tamamını karşıladıklarını belirten Görmüş, "Artan enerji maliyetlerine karşı kendimizi güvence altına aldık. Sağlanan devlet desteği, yenilenebilir enerji üretimi noktasında kırsalda bizim gibi işletmeler için çok faydalı." dedi.

Panellerin kısa sürede kendisini amorti ettiğini vurgulayan Görmüş, güneş enerji sistemlerinin hem çevreye hem de işletme ekonomisine katkı sağladığını ifade etti.

Tolga Görmüş, güneş enerji sistemlerinin çevreye ve ekonomiye katkı sağladığını vurguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığının kırsal kalkınmaya yönelik desteklerinin önemine işaret eden Görmüş, "Bu, faydalandığımız hibeler içinde en kıymetli olanıydı çünkü var olan güneş enerjisini kullanarak üretim yapıyoruz. Tüm işletmelerin bu desteklerden yararlanması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.