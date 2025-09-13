Lüleburgaz'da Su Ürünleri Satışı Denetlendi
Lüleburgaz ilçesinde perakende su ürünleri satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, balıkların muhafaza edildiği soğuk hava depoları ve saklama koşulları incelendi.
Satışa sunulan balıkların asgari avlanabilir boyları ile satış noktalarının mevzuata uygunluğu kontrol edildi.
İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, sürdürülebilir balıkçılık için su ürünleri kaynaklarının korunmasını hedeflediklerini belirtti.
Denetimlerde boy, balık türü, tazelik ve hijyen konularına önem verdiklerini ifade eden Karaca, denetimlerin aralıksız süreceğini kaydetti.