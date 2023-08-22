Lüleburgaz'da silahlı saldırı sonucu ölen kız çocuğunun ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir otomobile yapılan silahlı saldırıda hayatını kaybeden kız çocuğunun ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı. Saldırı sonucu başından yaralanan kız çocuğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.