Lüleburgaz'da Silahlı Saldırı: 4 Yaralı, 13 Gözaltı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kafeteryaya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda 4 kişi yaralandı. Olayla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı ve adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız silahlar ele geçirildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 13 şüpheli gözaltına alındı.
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri,12 Aralık 2024'te bir kafeteryaya motosikletten silahla ateş edilmesi ve 4 kişinin yaralanmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekiplerin çalışmasıyla kimlikleri tespit edilen 13 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca, av tüfeği ile pala ele geçirildi.
Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel