Lüleburgaz'da silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı - Haberler

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Lüleburgaz'da silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı

AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Lüleburgaz'da silahlı kavgada yaralanan kişi tedavi altına alındı

Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kocasinan Mahallesi Kereviz Sokak'ta B.D. ile B.K'nın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.K. silahla B.D.'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Yaralanan B.D. 112 Acil Sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Lüleburgaz Kocasinan Hisarcık Güncel Haberler

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