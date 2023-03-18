Lüleburgaz'da silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Güneş Mahallesi Zafer Caddesi'ndeki bir kıraathanede A.G, S.G. ve M.G. ile S.E. ve D.E. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada S.E'nin av tüfeği ateşlemesi üzerine A.G, S.G. ve M.G. ile darbedilen S.E. ve D.E. yaralandı.

Yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavilerinin altından gözaltına alınan 5 şüpheliden S.E'nin başka bir suçtan aranması olduğu belirlendi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Lüleburgaz Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden S.E, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.