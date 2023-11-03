Lüleburgaz'da Silahlı Kavga Davasında Karar Verildi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşanan silahlı kavga davasında 20 sanığın yargılanması tamamlandı. Mahkeme heyeti, bazı sanıkları beraat ettirirken, diğer sanıklara çeşitli hapis cezaları verdi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, bir eğlence mekanında başlayıp hastane acil servisi önünde süren, aralarında polis memurunun da olduğu 6 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 20 sanığın yargılanması tamamlandı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık V.G'nin de aralarında olduğu sanıklar SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı.

Duruşmada, Cumhuriyet savcısının önceki celse mahkemeye sunduğu esas hakkındaki mütalaaya ilişkin sanık avukatları savunmada bulundu.

Bir süre ara verilen duruşmada, mahkeme heyetini kararını açıkladı.

Heyet, sanıklardan E.A, İ.İ, M.A, M.Ü, S.A, F.A, Ö.K, S.A, M.A, T.C, C.A'nın beraatine karar verdi.

Sanıklardan Y.K. "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçundan 10 ay 25 gün, B.G. "Kasten Yaralama" suçundan 1 yıl 3 ay, "Kasten Öldürme" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçundan 10 ay, Y.A. "Kasten Yaralama" suçundan 2 yıl 6 ay, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçundan 10 ay 25 gün, A.A. "Yağma" suçundan 3 yıl 6 ay, C.K. "Yağma" suçundan 3 yıl 4 ay, N.G. "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçundan 1 yıl 3 ay, H.A. "Kasten Yaralama" suçundan 1 yıl 6 ay, "Kasten Öldürme" suçundan 9 yıl 9 ay, İ.G. "Kasten Yaralama" suçundan 4 kez 3 ay 22 gün, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçundan 10 ay 25 gün, V.G. ise "Kasten Yaralama" suçundan 2 kez 1 yıl 15 gün, "Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma, Taşıma veya Bulundurma" suçundan 1 yıl 30 gün hapis cezasına çarptırıldı.