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Lüleburgaz'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı

8 Aralık 2023 08:28 Son Güncelleme: 08:30 Abone Ol

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada aralarında husumet bulunan K.G. ile Y.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda K.G. tarafından ateş açıldı ve evden karşılık verildi. Y.K. ve oğlu B.K. yaralandı. Şüpheli K.G'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.