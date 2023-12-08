Lüleburgaz'da Silahlı Kavga: 2 Kişi Yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada aralarında husumet bulunan K.G. ile Y.K. arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucunda K.G. tarafından ateş açıldı ve evden karşılık verildi. Y.K. ve oğlu B.K. yaralandı. Şüpheli K.G'nin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Aralarında husumet bulunduğu öne sürülen K.G. ile Y.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmadan bir süre sonra K.G. silahla Y.K'nin evinin bulunduğunu Yılmaz Caddesi'ne geldi.
İddiaya göre, K.G. tartıştığı kişinin evine doğru ateş ederken, evden de K.G'ye doğru silahla karşılık verildi. Evde bulunan Y.K. ile oğlu B.K. yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü.
Şüpheli K.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.