Lüleburgaz'da Silahlı Kavga: 1 Ölü

Lüleburgaz'da Silahlı Kavga: 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada, Cengiz Ç. hayatını kaybetti. Kavga sonrası zanlı U.Y. gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

İnönü Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde şüpheli U.Y. ile Cengiz Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Şüpheli U.Y, silahla Cengiz Ç'ye ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, Cengiz Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Cengiz Ç'nin cesedi, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan zanlı U.Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
17 yıl sonra Sivasspor'a veda eden Ziya Erdal'dan kulübüne sert tepki

17 yıl sonra Sivasspor'dan ayrıldı! Kulübüne çok büyük sitem etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mauro Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı

Icardi'nin sevgilisi isyan etti: Hamileyken beni aldattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.