Lüleburgaz'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Haberler

Lüleburgaz'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Sırbistan uyruklu Marko Ristic'in yönetimindeki NS 249 LX plakalı tırın dorsesinde Lüleburgaz gişeleri yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek itfaiye ekiplerine durumu bildirdi. Bölgeye giden Lüleburgaz Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Tır dorsesinde maddi hasar meydana geldi. AA / Çınar Türkmen - Güncel Lüleburgaz Sırbistan İtfaiye Güncel Haberler

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