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Lüleburgaz'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı

Lüleburgaz'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın Çıktı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmı alev alarak yangın çıkardı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

D-100 karayolu Evrensekiz mevkisinde Gürkan A. idaresindeki 39 ABS 562 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobilde kullanılamaz geldi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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