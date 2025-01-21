Lüleburgaz'da Seyir Halindeki Otomobilde Yangın
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde D-80 karayolu üzerinde seyir halindeki bir otomobil motor kısmından alev aldı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
D-80 karayolu Hamitabat mevkisinde Bora T. idaresindeki 34 P 6855 plakalı otomobil, seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobilde kullanılamaz geldi.
Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel