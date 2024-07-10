Lüleburgaz'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, sürücü tarafından müdahale edilerek söndürüldü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek kontrol sağladı.
Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.
F.G. yönetimindeki 34 ZNF 90 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek müdahalede bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Yangında otomobilde hasar meydana geldi.