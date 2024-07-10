Üye Girişi
Haberler

Lüleburgaz'da seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, sürücü tarafından müdahale edilerek söndürüldü. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek kontrol sağladı.

Lüleburgaz ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

F.G. yönetimindeki 34 ZNF 90 plakalı otomobil, Hürriyet Mahallesi'nde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Sürücü, otomobili yol kenarına çekerek müdahalede bulundu. Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında otomobilde hasar meydana geldi.

Kaynak: AA / Güncel

Lüleburgaz İtfaiye Trafik Otomobil Güncel Haberler

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

Emekli maaşlarına zam için sürpriz toplantı! 4 isim bir araya geliyor

 4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

4'lü toplantıdan asgari ücrete de zam çıkar mı? AK Parti'den açıklama var

 'Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?' anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsun?" anketi! Çıkan sonuç Özel'i de İmamoğlu'nu da üzecek

 Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı

Ağabeyini boğazını ve cinsel organını keserek öldüren genci, yaptığı savunma kurtaramadı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title