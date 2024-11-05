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Lüleburgaz'da Satranç ve Kadınlar Basketbol Turnuvası Düzenlendi

Lüleburgaz'da Satranç ve Kadınlar Basketbol Turnuvası Düzenlendi
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Lüleburgaz'da 8 Kasım ve 10 Kasım etkinlikleri kapsamında satranç ve kadınlar basketbol turnuvası gerçekleştirildi. 154 sporcu satrançta, 4 takım basketbolda mücadele etti.

Lüleburgaz'da 8 Kasım Lüleburgaz'ın kurtuluşu ve 10 Kasım Atatürk'ü Anma Haftası kapsamında satranç turnuvası yapıldı.

Lüleburgaz Belediyesi ile Atatürkçü Düşünce Derneğince Lüleburgaz Yıldızları Kadın Akademisi Prof. Dr. Türkan Saylan Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada 154 sporcu iki kategoride yarıştı.

Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Akgül ile Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hatice Çetinarslan da turnuvayı takip etti.

Turnuvanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kadınlar basketbol turnuvası yapıldı

Lüleburgaz ilçesinde Kadınlar Basketbol Turnuvası gerçekleştirildi.

Lüleburgaz Belediyesince Lüleburgaz Yıldızları Futbol Akademisinde yapılan turnuva 3 gün sürdü.

Turnuvada 4 takım mücadele ederken, Belediye Başkan Yardımcısı Derya Aktan da müsabakaları takip etti.

Turnuvanın ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları verildi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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