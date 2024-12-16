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Lüleburgaz'da Saranlı Deresi'nde Balık Ölümleri İnceleniyor

Lüleburgaz'da Saranlı Deresi'nde Balık Ölümleri İnceleniyor
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Saranlı Deresi'nde yapılan incelemelerde çok sayıda balık ölümü tespit edildi. Yetkililer sudan numuneler alarak durumla ilgili araştırmalara başladı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki Saranlı Deresi'nde balık ölümleri görülmesi üzerine inceleme başlatıldı.

Derenin, Yıldırım Mahallesi'nden geçtiği alanda su yüzeyinde çok sayıda ölü balık görenler, durumu yetkililere bildirdi.

İlçe Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, derede incelemede bulunarak sudan numune aldı.

İlçede yaşayan Alperen Dedeoğlu, gazetecilere, derenin bir süredir bulanık aktığını söyledi.

Dere kenarında köpükler oluştuğunu, daha sonra da balık ölümleri görüldüğünü anlatan Dedeoğlu, yetkililerden yardım beklediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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