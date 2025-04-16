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Lüleburgaz'da Şampiyonlar Bocce Turnuvası Başladı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 'Aile Yılı' kapsamında düzenlenen 'Şampiyonlar Bocce Turnuvası' başladı. Turnuvaya il genelinde şampiyon olan takımlar katılıyor. 2 Mayıs'ta tamamlanacak turnuvada huzurevi sakinleri ile öğrencilerin bir araya gelmesi amaçlanıyor.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında "Şampiyonlar Bocce Turnuvası" başladı.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce'nin talimatıyla düzenlenen turnuvaya il genelinde şampiyon olan Ramazan Yaman Huzurevi, Kepirtepe Anadolu Lisesi, Lüleburgaz Şaban Öğünç Ortaokulu bocce takımları katıldı.

Turnuva, 2 Mayıs Cuma günü tamamlanacak.

Yüce, programda yaptığı konuşmada, spora ve sporcuya önem verdiklerini söyledi.

Turnuvada huzurevi sakinleri ile öğrencilerin bir araya geldiğini ifade eden Yüce, "Turnuvaya katılan takımlarımız 6 maç yapacak. Bunun neticesinde de birinci olan takımımız ilçemizin şampiyonu olacak. Çocuklarımıza ve yetişkin gençlerimize başarılar diliyorum." dedi.

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Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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