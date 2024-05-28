Lüleburgaz'da sahipsiz köpeğin kovalamasından kaçarken otomobil çarptı, bir kişi yaralandı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sahipsiz köpeğin kovalamasından kaçarken otomobilin çarptığı kişi yaralandı. Olayın ardından yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sahipsiz köpeğin kovalamasından kaçarken otomobilin çarptığı kişi yaralandı.
Turgutbey Caddesi'nde yürüyen Fırat E'yi sahipsiz bir köpek kovalamaya başladı.
Kaçarak yolun karşısına geçmek isteyen Fırat E'ye C.U. yönetimindeki 39 BB 329 plakalı otomobil çarptı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı Fırat E, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.