Üye Girişi
Haberler

Lüleburgaz'da sahipsiz köpeğin kovalamasından kaçarken otomobil çarptı, bir kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sahipsiz köpeğin kovalamasından kaçarken otomobilin çarptığı kişi yaralandı. Olayın ardından yaralı kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde sahipsiz köpeğin kovalamasından kaçarken otomobilin çarptığı kişi yaralandı.

Turgutbey Caddesi'nde yürüyen Fırat E'yi sahipsiz bir köpek kovalamaya başladı.

Kaçarak yolun karşısına geçmek isteyen Fırat E'ye C.U. yönetimindeki 39 BB 329 plakalı otomobil çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı Fırat E, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

Kırklareli Lüleburgaz Hayvan Hakları Trafik Kazaları Güncel Haberler

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

Bakanlık, Deniz Akkaya'nın kızını koruma altına aldı

 15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü

15 yaşındaki kızıyla ilişkiye girmek istediğini söyleyen adamı tek yumrukla öldürdü

 Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

Kara harekatının ayak sesleri! İsrail tankları Refah kentinin merkezine girdi

 Sınıfı basan veliden öğretmene darp! Çocukların gözü önünde saldırdı

Sınıfı basan veliden öğretmene darp! Çocukların gözü önünde saldırdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title