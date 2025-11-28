Haberler

Lüleburgaz'da 'Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek' Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda gerçekleştirilen etkinlikte öğrencilere sağlık ve hijyen konularında bilgi verildi. Etkinliğe Lüleburgaz Kaymakamı, Sağlık Müdürü ve Milli Eğitim Müdürü katıldı.

Lüleburgaz'da "Sağlıklı Çocuk, Sağlıklı Gelecek" adlı etkinlik düzenlendi.

Gazi Mustafa Kemal İlkokulunda düzenlenen programa Lüleburgaz Kaymakamı Kemal Yıldız, Sağlık Müdürü Önder Porsuk, Milli Eğitim Müdürü Cihan Erdem ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte öğrencilere UMKE araçları tanıtıldı.

Ardından ağız, diş sağlığı, beslenme, fiziksel aktivite ve hijyen gibi konularda öğrencilere bilgi verildi.

LTSO Başkanı Cebelli'ye ziyaret

Lüleburgaz Girişimci İş Kadınları Derneği üyeleri, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası (LTSO) Başkanı İlhami Cebelli'yi ziyaret etti.

Cebelli, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oda çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kadın girişimci sayısının artması gerektiğini ifade eden Cebelli, "Kadınların üretim, ticaret ve girişimcilik alanındaki varlığı, hem şehrimizin hem de bölgemizin kalkınmasına büyük katkı sağlıyor. Ticaret ve Sanayi Odası olarak kadın girişimcilerimizin her zaman yanındayız." dedi.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
