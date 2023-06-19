Lüleburgaz'da Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde aniden başlayan sağanak yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Bazı araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, bir ağaç da devrildi. İtfaiye ekipleri rögar kapaklarını açarak su tahliyesini hızlandırdı. Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürücüleri uyardı. Yarın öğle saatlerine kadar yağışın aralıklarla sürmesi bekleniyor.