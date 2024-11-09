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Lüleburgaz'da Park Halindeki 4 Otomobil Yandı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen yangında park halindeki 4 otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, geri dönüşüm işçilerinin yaktığı hurda koltuğun sebep olduğu iddiasıyla başlayan bir olayla ilgili olarak iki işçi gözaltına alındı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yanan park halindeki 4 otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yıldırım Mahallesi Kemer Sokak'ta park halindeki otomobillerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında 4 otomobil kullanılamaz hale geldi, bir evin dış cephesinde de hasar oluştu.

Olayla ilgili 2 geri dönüşüm işçisi, demirlerini almak için yaktıkları hurda koltuğun yangına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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