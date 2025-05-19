Lüleburgaz'da Paramotor Kazası: Pilot Kazadan Sağ Kurtuldu

Lüleburgaz'da Paramotor Kazası: Pilot Kazadan Sağ Kurtuldu
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 19 Mayıs Bayramı kutlamalarında gösteri uçuşu yapan paramotor, teknik arıza nedeniyle park halindeki bir kamyonetin üzerine düştü. Pilot Ersin Özkul kazadan yara almadan kurtulurken, olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gösteri uçuşu yapan paramotor, park halindeki kamyonetin üzerine düştü.

8 Kasım Stadı'nda düzenlenen tören sırasında gökyüzünde Türk bayrağıyla bir süre uçuş gerçekleştiren paramotor pilotu Ersin Özkul, inişe geçtiği sırada teknik arıza yaşadı.

Kontrolden çıkan paramotor, Yeni Mahalle Emrullah Efendi Caddesi'nde park halindeki bir kamyonetin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Pilot Özkul ve paramotor, itfaiye ekiplerince aracın üzerinden indirildi.

Pilotun yara almadığı kaza, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel
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