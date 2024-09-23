Üye Girişi
Haberler

Lüleburgaz'da Otopark Yangını: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Lüleburgaz'da Otopark Yangını: 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki bir sitede otoparkta çıkan yangında, otomobilini park etmeye çalışan 44 yaşındaki E.O. mahsur kalarak hayatını kaybetti. Yangında dumandan etkilenen 12 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki sitenin otoparkında çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Mehmetçik Caddesi'nde bir sitenin bodrum katındaki otoparkında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında otomobilini park etmeye çalışan E.O. (44), otoparkta mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Site sakinleri binalardan tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu.

Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, otoparkta mahsur kalan E.O'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Dumandan etkilenen 12 kişi ise sağlık ekiplerince Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

E.O'nun cesedi savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yangın, sitedeki bazı dairelerde hasara neden oldu.

Otoparkta bulunan 5 otomobil kullanılmaz hale gelirken, bazı araçlarda maddi hasar oluştu.

Lüleburgaz Kaymakamı Salih Yüce, İlçe Emniyet Müdürü Murat Karayılan ile Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Akgöl de ekiplerin çalışmalarını takip etti.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Tevfik İşçi - Güncel

Yerel Haberler Lüleburgaz Güvenlik Otomobil 3-sayfa Sağlık Güncel Kaza

6 yaşındaki çocuk gelin davasında karar! Baba ve eş içeride çürüyecek

Türkiye'nin günlerce konuştuğu çocuk gelin davasında karar

 Adalet Bakanı Tunç'tan Narin açıklaması: Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var

"Tespit edilen yeni kamera görüntüleri var"

 Şehit Şeyda Yılmaz ile ilgili kahreden detay! Bu sabah memleketine gidecekmiş

Şehit Şeyda Yılmaz'ın bu sabah için dört gözle beklediği bir planı varmış
Ümraniye'de kadın polisin vurulduğu anlar kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş

Kadın polisin şehit olduğu saldırı kamerada! Belindeki silahı kapıp art arda ateşlemiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şeyda Yılmaz kimdir, kaç yaşındaydı? Şehit Polis Şeyda Yılmaz olayı nedir, nasıl öldü? SÜPER LİG 7. HAFTA MAÇLARI Süper Lig 7. Hafta maçları ne zaman başlayacak, hangi gün? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Gaziantepspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda şifresiz mi? BUGÜN ATV CANLI YAYIN İZLE 2024! Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm neler oldu? BİM AKTÜEL KATALOĞU (27 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 27 Eylül Cuma günü Bim'e hangi ürünler gelecek? BİM AKTÜEL KATALOĞU (25 EYLÜL) Bim'de hangi ürünler var? 25 Eylül Çarşamba günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Gelendost Belediye Başkanı kimdir? Isparta Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen kim, kaç yaşında? Yunus Emre Geçti kimdir? Ümraniye'de polis memurunu öldüren Yunus Emre kaç yaşında, sabıka kaydı var mı? Benzine zam var mı? 23 Eylül güncel yakıt fiyatları! Motorin, LPG fiyatları ne kadar oldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 21- 27 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? CANLI ALTIN KURU | 23 Eylül çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });