Haberler ›› Güncel ›› Lüleburgaz'da Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

Lüleburgaz'da Otomobilin Çarptığı Yaya Yaralandı

10 Aralık 2023 11:00 Son Güncelleme: 11:02 Abone Ol

Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı yaya yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi ve yaralı hastaneye kaldırıldı.