Lüleburgaz'da otomobil sazlık alana girdi, sürücü yaralandı
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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Alacaoğlu köyü mevkiinde otomobilin yoldan çıkarak sazlık alana girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Alacaoğlu köyü mevkiinde otomobilin yoldan çıkarak sazlık alana girmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.
Kaza, Lüleburgaz ilçesi Alacaoğlu köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Mustafa S. idaresindeki 10 BDA 63 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sazlık alana girdi. Meydana gelen kazada araç içerisinde bulunan sürücü Mustafa S. hafif yaralandı.
Yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılırdı. Kazayla ilgili ilgili inceleme başlatıldı. - KIRKLARELİ