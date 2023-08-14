Lüleburgaz'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. İtfaiye erleri, araçta sıkışan yaralıları kurtarırken bir yandan da sakinleştirmeye çalıştı.

Alınan bilgiye göre, Lüleburgaz-Çorlu D-100 karayolunda H.G. idaresindeki 10 E 4821 plakalı otomobil şarampole devrildi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile araçtaki 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Lüleburgaz Devlet Hastanesine götürüldü. Öte yandan, otomobilde sıkışan yaralıları çıkaran itfaiye erlerinin sakinleştirip teselli etme çabaları kameralara yansıdı. - KIRKLARELİ