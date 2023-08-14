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Lüleburgaz'da Otomobil Şarampole Devrildi: 4 Yaralı

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye sevk edildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

H.G. idaresindeki 10 E 4821 plakalı otomobil, Lüleburgaz - Çorlu D-100 kara yolunun 20. kilometresinde şarampole devrildi.

Kazada otomobilin sürücüsü ile 3 yolcu yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan 4 yaralı ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarmaya çalışırken teselli etme çabaları amatör kamera tarafından kaydedildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel

Kırklareli Lüleburgaz İtfaiye Güncel Haberler

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