Lüleburgaz'da Otomobil Çarpışması: 2 Yaralı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi hafif yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Lüleburgaz TPAO Kavşağı'nda Fatih K. yönetimindeki 59 FK 244 otomobil ile Mustafa S. idaresindeki 22 KD 073 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü Mustafa S. ile otomobilde bulunan Ayşe S. hafif yaralandı.
112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıların tedavisini olay yerinde gerçekleştirdi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.